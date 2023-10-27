الولايات المتحدة تؤكد أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع الصين

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أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم /الجمعة/ خلال لقائه مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية ووزير الخارجية وانج يى أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين.

وأكد الرئيس أن كلا من الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى إدارة المنافسة فى العلاقة بشكل مسؤول والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة -وفق ما جاء فى بيان على موقع البيت الأبيض الإلكتروني.



وشدد على أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة التحديات العالمية.



أعرب الرئيس بايدن عن تعازيه فى وفاة رئيس الوزراء السابق لى كه تشيانج.