النيابة تقرر حبس 3 متهمين لسرقتهم نجار بالإكراه فى أوسيم

كتب أحمد حسني

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى منطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدية الواقعة كانت بورود إخطار من أحد المستشفيات، باستقباله نجارا مقيما في منطقة الصف، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبالفحص تبين أن النجار حال توقفه وبحوزته دراجته النارية بسبب نفاد الوقود، تعدى عليه عاطلان وسائق مركبة توك توك "لأحدهم معلومات جنائية"، يستقلون مركبة "توك توك"، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وأحدثوا إصابته واستولوا منه على دراجته النارية، مبلغ مالي.

التحقيقات كشفت أن المتهمين وعُثر بحوزتهم على فرد محلى وطلقتين لذات العيار، 3 أسلحة بيضاء "المستخدمين فـي الواقعة، مبلغ مالي "من متحصلات السرقة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة فـي ارتكاب الواقعة كما أرشدوا عن الدراجة النارية الـمُبلغ بسرقتها لدى عميلهم "سيئ النية"عاطل.