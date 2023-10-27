النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى مقتل شاب على يد صديقه بالزيتون

كتب أحمد حسني

أمرت جهات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة مقتل شاب على يد صديقه في منطقة حليمة الزيتون، وكانت أمرت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن المتهم عامل بمقهى، ونفذ جريمته بقتل صديقه، ولوجود خلافات فيما بينهما تسببت في نشوب مشاجرة، قام الى إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام " سلاح أبيض مطواة"، ما تسبب في سقوطه قتيلاً.

ونصت المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.