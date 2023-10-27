وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن كرواتيا قدمت في 24 يوليو الماضي إلى المفوضية طلبًا للدفع بناءً على تحقيق المعالم الـ 32 والأهداف الـ 13 المحددة في قرار المجلس التنفيذي الخاص بشروط صرف الدفعة الثالثة، ويشمل ذلك الإصلاحات المتعلقة بالرعاية الصحية والعلوم والتعليم العالي والبحث والابتكار وسوق العمل وإدارة النفايات ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاستثمارات في تجديد الطاقة في المباني والتحول الأخضر والرقمي للسياحة وتخفيف العبء الإداري على الشركات.

وقدمت السلطات الكرواتية في طلبها أدلة مفصلة وشاملة تثبت تحقيق المعالم الـ 32 والأهداف الـ 13 وقامت المفوضية بتقييم هذه المعلومات بدقة قبل تقديم تقييمها الأولي الإيجابي لطلب الدفع، حسب البيان.

وأوضحت المفوضية، في بيانها، أن دعم خطة التعافي والقدرة على الصمود الكرواتية بمبلغ 5.5 مليار يورو سيتم في شكل منح، في حين طلبت كرواتيا تعديل خطتها وإضافة بند في 31 أغسطس الماضي حول إصلاح قطاع الطاقة لديها.

وتقوم المفوضية حاليًا بتقييم خطة كرواتيا المنقحة مع الإشارة إلى أن كرواتيا تلقت حتى الآن 2.2 مليار يورو من دعم قوة الاستجابة السريعة، ويشمل ذلك 818 مليون يورو من التمويل المسبق المدفوع في سبتمبر 2021، تليها دفعتين بقيمة 700 مليون يورو تم صرف كل منهما في يونيو 2022 وديسمبر 2022 على التوالي.