اليوم السابع
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المتحدث العسكرى يعلن نتائج التحقيقات فى حادثى نويبع وطابا (إنفوجراف)

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 09:39 م
المتحدث العسكرى يعلن نتائج التحقيقات فى حادثى نويبع وطابا (إنفوجراف) المتحدث العسكرى يعلن نتائج تحقيقات حادثى طابا ونويبع

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أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أنه فى إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.. إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.
 
وجارى قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
 
 
نتائج التحقيقات الجارية فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا
نتائج التحقيقات الجارية فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا

 







المتحدث العسكرى

نويبع

طابا

جسم غريب بنويبع




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