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المتحدث العسكرى: المسيرتان الساقطتان فى نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 09:01 م
المتحدث العسكرى: المسيرتان الساقطتان فى نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أنه فى إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث تم إستهداف احداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.. إضافة إلى سقوط  الأخرى بطابا.
 
وجارى قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف اعمال تامين المجال الجوي المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
 
 






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