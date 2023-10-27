الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: تجدد القصف الإسرائيلى على معبر رفح من الجانب الفلسطينى الجمعة، 27 أكتوبر 2023 04:13 م قصف غزة كتب محمد شعلان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. القاهرة الإخبارية غزة قصف غزة قطاع غزة العدوان على غزة فلسطين اخبار فلسطين الاحتلال الاسرائيلي اسرائيل عدوان اسرائيل على غزة اخبار غزة اخبار قطاع غزة اخبار قطاع غزة اليوم اليوم السابع بلس دعم فلسطين دعم غزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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