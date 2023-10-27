الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: تجدد القصف الإسرائيلى العنيف على قطاع غزة الجمعة، 27 أكتوبر 2023 05:55 م غزة كتب أحمد عبد الرحمن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. معبر رفح القاهرة الإخبارية غزة قصف غزة قطاع غزة العدوان على غزة فلسطين اخبار فلسطين الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل عدوان إسرائيل على غزة اخبار غزة اخبار قطاع غزة اخبار قطاع غزة اليوم دعم فلسطين دعم غزة اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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