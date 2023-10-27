الفصائل الفلسطينية تعلن إحباط عملية إنزال بحرية لقوات "الكوماندو" الإسرائيلية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها أحبطت محاولة إنزال قوات إسرائيلية على شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة، ووجهت ضربات صاروخية إلى تل أبيب خلفت 3 جرحى إسرائيليين.

وقالت الفصائل في بيان، إن مقاتليها اكتشفوا محاولة الإنزال التي جرت فجر اليوم واشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلية "مما استدعى تدخل سلاح الجو الإسرائيلي الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركة خلفها كمية من الذخائر".

على الناحية الأخرى، قال جيش الاحتلال، إن قوات "الكوماندو البحري" نفذت عملية دهم بحرية وتدمر بنى تحتية في جنوب قطاع غزة.

وأضاف: "لقد شاركت في العملية قطع بحرية أخرى لسلاح البحرية وقطع جوبة، لقد خرجت القوات من المنطقة بعد استكمال المهمة."