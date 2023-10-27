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الرئاسة الفلسطينية: نرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 11:51 م
الرئاسة الفلسطينية: نرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن الرئاسة الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية تقول إن تصويت 120 دولة لصالح القرار يعني تأكيد العالم رفضه للعدوان على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.







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