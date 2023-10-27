اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:04 م
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الدفاع الروسية تعلن القضاء على آلاف الجنود الأوكران وإسقاط 208 مسيرات و31 مقاتلة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 04:18 م
الدفاع الروسية تعلن القضاء على آلاف الجنود الأوكران وإسقاط 208 مسيرات و31 مقاتلة الدفاع الروسية
أحمد علوى

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أعلنت الدفاع الروسية عن تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 5585 بين قتيل وجريح وإسقاط 208 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال أسبوع، و31 مقاتلة واعتراض عشرات الصواريخ.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن القوات الروسية تمكنت من صد ست هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، حيث بلغت خسائر العدو 225 عسكريا أوكرانيا". 


وأضافت أن القوات الروسية تمكنت أيضا على محور كراسنى ليمانسك بجمهورية دونيتسك من التصدى لأربع هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 120 عسكريا على هذا المحور"، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 295 عسكريا بجانب تدمير أسلحة غربية الصنع

 

 







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