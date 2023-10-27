اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"التجارة العراقية": إرسال مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 03:50 م
"التجارة العراقية": إرسال مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة العراق
ا ش ا

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أعلنت وزارة التجارة العراقية ، الجمعة، إرسال مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 
وذكرت الوزارة - في بيان لها أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استناداً لتوجيهات وزير التجارة العراقي أثير الغريري، بادرت شركة الأسواق المركزية بإرسالها المساعدات الغذائية اللازمة ضمن برنامج الوزارة لتقديم الدعم اللازم لابناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
 
وأضاف أن شاحنات الأسواق المركزية حملت المساعدات للمواد الغذائية من الأرز والسكر والبقوليات وزيت الطعام، مبينا أن قيادة قوات الدفاع الجوي تقوم بإيصالها إلى مدينة العريش المصرية لإيصالها لقطاع غزة.






العراق

التجارة العراقية

الشعب الفلسطينى

غزة




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