البنوك المركزية تشترى 387 طنًا من الذهب خلال النصف الأول من 2023

كتب إسلام سعيد

شهد الطلب على الذهب ، خلال عام 2023، ارتفاعًا بشكل قياسي، إذ اشترت البنوك المركزية العالمية، كمية قياسية من الذهب بلغت 387 طنا خلال النصف الأول من العام، وذلك وفقاً لرابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA).

وترى الرابطة، أن الطلب على الذهب عند مستويات قياسية على الرغم من أن الطلب في الربع الأول كان أقوى بكثير من الطلب في الربع الثاني، وتتوقع أن يظل صافي الطلب على الذهب إيجابي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

إجمالي الطلب على الذهب في النصف الأول بما في ذلك الاستثمار والمجوهرات، كان أعلى بنسبة 7٪ عما كان عليه في نفس الفترة من عام 2022، وعلى وجه التحديد بلغ قطاع الاستثمار الذي يشمل السبائك والعملات المعدنية إجمالي 582 طنا من الذهب.

ونقطة الضعف الوحيدة كانت صناديق الاستثمار المتداولة، والتي شهدت تدفقات خارجية صافية قدرها 50 طنًا خلال هذه الفترة- وفق تحليل جولد بيليون- بالإضافة إلى الزخم الحالي في سوق الذهب الناتج عن المضاربة وتزايد عقود الشراء مقارنة بعقود البيع، تشير البيانات أن المستثمرون على المدى الطويل قد بدئوا في التوجه إلى السوق وشراء المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب.

وشهدت أسهم صندوق SPDR أكبر صندوق استثمار متداول للذهب في العالم، زيادة في حيازتها بمقدار 15 طنًا يوم الجمعة الماضية لترتفع حيازاته بنسبة 1.77% إلى 863.24 طن ذهب.

ويجد الذهب الدعم الكافي له لتحقيق ارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، وعلى المدى القصير يجد الدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن.