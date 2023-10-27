البرلمان الجزائرى: قوات الاحتلال تمارس عمليات قتل جماعى وتهجير قسرى للفلسطينيين

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أكد رئيس مجلس الأمة الجزائرى (الغرفة الثانية من البرلمان)، صالح قوجيل، أن "التصعيد الخطير الذى تقوم به قوات الاحتلال من تقتيل جماعى وتهجير قسرى للشعب الفلسطينى يعيد تقديرات التنمية المستدامة إلى نقطة الصفر، ويفرض على المجتمع الدولى مراجعة حساباته وأولوياته واختبار قدراته الفعلية على تحقيق السلم والأمن الدوليين كأهم مؤشرات نجاح الخطة العالمية للتنمية المستدامة للعام 2030.

جاء ذلك خلال الكلمة، التى ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الأمة، محمد رضا أوسهلة، خلال أعمال الجمعية الـ 147 للاتحاد البرلمانى الدولى بلواندا (أنجولا).



ودعا قوجيل، فى هذا الإطار، المؤسسات الدولية إلى "فرض قراراتها بآليات الردع والعقاب لتكون بالفعل مؤسسات حامية للشعوب حافظة للحقوق, تحتكم إلى معايير ثابتة ولا تكيل بمكيالين".



من جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الأمة الجزائرى إلى مقاربة بلاده الشاملة فى حل الأزمات، والقائمة على "رفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة وحق الشعوب فى تقرير مصيرها وتفضيل الحلول السلمية والسياسية التوافقية من خلال الحوار والمصالحة".