وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمى اليوم، أن الرحلة الجديدة تعد جزءًا من 6 رحلات جوية في إطار عملية الجسر الجوي الإنساني التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تنقل الإمدادات الأساسية المقدمة من الشركاء للانتشار السريع في الميدان، حيث يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل التكلفة الإجمالية لجميع الرحلات الجوية ودعم تنسيق العمليات في إطار مرفق الاستجابة الإنسانية الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الرحلات القادمة خلال الأسبوعين المقبلين، وإلى جانب اليونيسف، من بين الشركاء الذين يقدمون الشحنات الإنسانية هناك منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للاجئين ومنظمة الصليب الأحمر الدولية.

وسيتم استخدام مواد المساعدات التي تم تسليمها لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، نظرا لتصاعد أعمال العنف الأخير الذي يؤثر على الفلسطينيين في غزة، حيث يستمر الوضع السيئ بالفعل في التدهور، بحسب البيان.