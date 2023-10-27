اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الأونروا: 629 ألف فلسطيني نزحوا من غزة و39 موظفا استشهدوا بقصف إسرائيلي

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 05:49 م
الأونروا: 629 ألف فلسطيني نزحوا من غزة و39 موظفا استشهدوا بقصف إسرائيلي الأونروا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم /الجمعة/، إنها وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 21 على التوالي.

وقالت الأونروا - في تقرير لها - إن النازحين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يتواجد به 12500 نازح، جميعهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت أن 39 موظفا تابعا للأونروا، استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 38 ألف مريض يقيمون حاليا في مراكز الإيواء، هم بحاجة ماسة للعلاج.

 







الأونروا

قصف إسرائيلي

غزة

فلسطين

اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة