اعترافات لص فيلا بالتجمع الأول: سرقتها مستغلا سفر صاحبها وأسرته للخارج

كتب سليم على

أدلى حارس أمام نيابة القاهرة الجديدة، باعترافات تفصيلية، تفيد أنه استغل عمله سفر صاحب الفيلا وأسرته خارج البلاد، وقام بسرقة خزينة بداخلها مبالغ مالية.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم تصرف في جزء من الأموال، مؤكدا أنه ارتكب الواقعة لمروره بضائقة مالية.

وقررت النيابة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس الواقعة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.