اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 11:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ألمانيا تُسلم أوكرانيا نظام دفاع جوى من طراز "IRIS-T SLM"

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:02 م
ألمانيا تُسلم أوكرانيا نظام دفاع جوى من طراز "IRIS-T SLM" الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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سلمت ألمانيا، اليوم /الجمعة/ أوكرانيا، نظام دفاع جوى من طراز "IRIS-T SLM". وأفاد بيان لوزاره الدفاع الألمانية، اليوم، بأن (برلين) ستواصل دعمها إلى (كييف) فى حربها ضد (موسكو)، مضيفا:"أنه فى إطار ذلك نود إعلامكم أنه تم تسليم النظام الثالث IRIS T-SLM المكون من ثلاثة أجهزة إطلاق وحساس رادار ومولد ووحدة تكييف والصواريخ الموجهة IRIS-T LSM".


وأشار البيان إلى أنه تم تسليم حزمة قطع غيار ودعم فنى ولوجستى أثناء خدمة إصلاح وصيانة لقطع الغيار، موضحا أن التسليم تم بناءً على عقد مع شركة (Diehl Defense) لافتا إلى أنه تم البدء فى تقديم هذه الأنظمة عالية الجودة.


من جانبه، قال وزير الدفاع الألمانى بيستوريوس - فى تعليق له - "إنها ضرورية لحماية أوكرانيا".. مضيفا:" مع نظام IRIS-T SLM، نساهم فى تعزيز قدرة الدفاع الجوى للقوات المسلحة الأوكرانية وخاصة فى فصل الشتاء المقبل، حيث من المتوقع مرة أخرى زيادة الهجمات على البنية التحتية الحيوية من قبل الجانب الروسي، وتساهم ألمانيا فى حماية السكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية والجنود فى أوكرانيا".

 







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