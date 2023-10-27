أسوشيتدبرس: رئيس النواب الأمريكى الجديد رفض الاعتراف بفوز بايدن فى 2020

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن رئيس مجلس النواب الجديد الذى سيصدق على الفائز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، كان قد ساعد على القيام بمحاولة لقلب نتائج الانتخابات الأخيرة فى 2020، مما أثار القلق بأن الجمهوريين يمكن أن يحاولوا تخريب إرادة الناخبين لو ظلوا فى السلطة، على الرغم من الضمانات التى تم سنها بعد هجوم 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكى.

وأوضحت الصحيفة أن مايك جونسون، نائب لويزيانا الذى تم انتخابه رئيسا لمجلس النواب يوم الأربعاء بعد مواجهة استمرت ثلاثة أسابيع بين الجمهوريين، تولى زمام المبادرة فى دعوى قضائية سعت لقلب نتيجة انتخابات 2020 التى فاز فيها بايدن، وسرعان ما تم رفض هذا الإدعاء الذى انتقده علماء القانون من جميع الإيديولوجيات على نطاق واسع، وتم رفضه من قبل المحكمة العليا الأمريكية.

وبعد انتخابات 2020، ردد جونسون أيضا بعض "نظريات المؤامرة" التى دفع بها الرئيس دونالد ترامب لتبرير أسباب خسارته. وصوت جونسون ضد التصديق على فوز بايدن حتى بعد الهجوم على مبنى الكونجرس فى 6 يناير 2021.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن دور جونسون قبل ثلاث سنوات ذو صلة بالوقت الراهن، ليس فقط لأن رئيس مجلس النواب هو الثانى فى خط خلافة الرئيس، بعد نائب الرئيس. ولكن لأن مجلس النواب الذى يقوده جونسون الآن سيتعين عليه التصديق على الفائز فى انتخابات الرئاسة لعام 2020.

ونقلت أسوشيتدبرس عن ريك هازينن، أستاذ القانون فى جامعة كاليفورنيا، قوله إننا لا نريد أن يتولى أشخاص زعموا كذبا أن الانتخابات الأخيرة تمت سرقتها منصب تحديد من سيكون الفائز فى الانتخابات القادمة. ووصف هازين جونسون بأنه أكثر خطورة لأنه غلف محاولت لتخريب نتيجة الانتهابات بلغة قانونية وفنية.