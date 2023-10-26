تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة المتهمين بتقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية للجنايات

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة 3 متهمين للجنايات بتهمة تقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية، وتجديد حبس 4 متهمين في اتهامهم بانتخال صفة وسرقة أموال من شخصين.

تقليد اختام

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية فى الظاهر.

سرقة

وفيما أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس حارس فيلا، بتهمة سرقة محل عمله في منطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

انتحال صفة

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال الصفة لسرقة أموال مواطن بمنطقة الخليفة.

سرقة المساكن

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل وتاجر خردة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المساكن بالطالبية.