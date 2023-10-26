المشدد 5 سنوات لعامل لضبطه بمطار برج العرب بجواز سفر يحمل أختاما مزورة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم "ع.ج.م"، بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة المحرر المضبوط ، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 815 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم الجوازات بمطار برج العرب ،يفيد بضبط المتهم حال تزويره في محرر رسمي.

وتبين من التحقيقات، أنه حال قيام ضباط الجوازات بمهام عملهم بمطار برج العرب ، حال تفحص الركاب القادمين من أحدي الدول العربية استوقف المتهم " ع.ج.م" عامل ، وتبين أنه يحمل جواز سفر وبفحص جواز السفر تبين أنه ممهور بعدد 16 ختم سفر منسوب صدره لمطار القاهرة باستخدام جهاز UV تبين أن الخبر المستخدم غير صحيح وغير مؤمن ، وذلك علي خلاف الاخبار المستخدمة بالمطارات ويكون جواز السفر مصطنع بالكامل ، وبمواجهته أقر بتزوير أختام السفر بمساعدة اخر مجهول بتلك الدولة مقابل مبلغ مالي 9 آلاف جنيه ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها علي المتهم.