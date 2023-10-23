اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 08:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

89 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم بالسوق السوداء

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 07:00 ص
89 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم بالسوق السوداء نتيجة الاستطلاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء.

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف  الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء.
 
نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع
 

 







الحملات الرقابية

أسطوانات الغاز

السوق السوداء

استطلاع

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة