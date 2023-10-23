19 نوفمبر.. موعد إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية فى الأرجنتين

فاطمة شوقى

أظهرت نتائج رسمية جزئية للانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، أن وزير الاقتصاد "سيرخيو ماسا" (51 عاما)، والخبير الاقتصادي الليبرالي "خافيير مايلي" (53 عاما)، سيتنافسان في الجولة الثانية المقررة في 19 نوفمبر المقبل.

وقالت صحيفة انفوباى الارجنتينية إن أنه بعد فرز 76% من الأصوات، حصل "ماسا" على نسبو 35.9% بينما حاز "ميلي" على 30.51% وسيتنافس الاثنان في جولة الإعادة القادمة على أن يتولى الفائز منصب الرئيس في ديسمبر المقبل.

وكان "ماسا" و "مايلي" قد احتلا المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الأرجنتينية التي جرت أمس الأحد.

يذكر أن الأرجنتين تعاني من أزمة اقتصادية عميقة مع ارتفاع كبير في نسبة التضخم، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري، مما يشير إلى تباطؤ اقتصادي قوي، بحسب أحدث السجلات الرسمية.

وحصل ميلي، الذي أراد الفوز في الجولة الأولى بعد مفاجأة وفوزه في الانتخابات التمهيدية في أغسطس، على 30% من الأصوات، مقابل 36% لماسا، وزير الاقتصاد الذي يتوقع صراعا معه على الانتخابات في جولة الإعادة. الدور الذي ينبغي أن تلعبه الدولة في حياة الأرجنتينيين.

وعلى الرغم من احتلاله المركز الثاني بعد ماسا في الجولة الأولى وتقليص صعوده السريع إلى حد ما، يشكل ظاهرة سياسية تتمتع بفرص جدية للوصول إلى الرئاسة، وقال بابلو ستيفانوني، دكتور في التاريخ من جامعة بوينس آيرس، إن "الشعور بالأزمة اللامتناهية في الأرجنتين يتيح خطابا أكثر تطرفا وفكرة تجربة الجديد".

كما قال خوان كارلوس دي بابلو، الخبير الاقتصادي في جامعة سان أندريس وجامعة سان أندريس: "لقد نجح في تصوير الملل الذي يشعر به أولئك الذين في القمة، وأولئك الذين في الأسفل، وأولئك الذين في الوسط، والأطفال، والكبار، وتعب الجميع".