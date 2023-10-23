وصول مساعدات هندية إلى مطار العريش الدولي لصالح غزة

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وصلت مساعدات إنسانية ومواد إغاثة، مقدمة من الهند إلى الشعب الفلسطيني، وذلك إلى مطار العريش في شمال سيناء.



وقام سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه بتسليم مواد الإغاثة إلى "الهلال الأحمر المصري" لنقلها إلى فلسطين، حيث تشمل مواد الإغاثة إمدادات طبية (حوالي 6.5 طن) وإمدادات إغاثة (حوالي 30 طنًا) تضم خيامًا ومواد صحية أساسية وأقراص تنقية المياه وما إلى ذلك.



وتدعم الهند فلسطين واللاجئين الفلسطينيين من خلال مساهماتها في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).



وتعد الهند عضوا في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 2020، وقامت الهند بزيادة مساهمتها السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار في عام 2018، ومنذ عام 2002 قدمت الهند إجمالي مساهمات قدرها 36.5 مليون دولار للأونروا وذلك حتى عام 2022-2023.



وتقدم الهند أيضًا مساعدات اقتصادية متنوعة لفلسطين بقيمة بلغت حوالي 141.2 مليون دولار، بما في ذلك مساعدات تنموية بقيمة 70.6 مليون دولار علاوة على دعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار، وتتضمن المشروعات التنموية الرئيسية التي تقوم بها الهند: مركزًا للتكنولوجيا وثلاث مدارس ومركزًا لتمكين المرأة ومطبعة وطنية ومركزين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علاوة على عدة مشروعات سريعة الأثر، وهي عبارة عن مشروعات صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة.