اليوم السابع
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وصول قافلة "أغيثوا غزة" المقدمة من بيت الزكاة بالأزهر الشريف إلى العريش

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 02:45 م
وصول قافلة "أغيثوا غزة" المقدمة من بيت الزكاة بالأزهر الشريف إلى العريش قافلة "أغيثوا غزة" المقدمة من بيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف
العريش - محمد حسين

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وصلت إلى مدينة العريش بشمال سيناء، أول 13 شاحنة من  قافلة "أغيثوا غزة" المقدمة من  بيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
 
وقام متطوعون بتفريغ الشاحنات في مخزن الهلال الأحمر بالعريش، لتجهيزها لتنقل تباعا لقطاع  لغزة.
 
واستقبل مطار العريش اليوم شحنة مساعدات إغاثة لأهل غزة قادمة من الكويت، وتسلم الهلال الأحمر المصري الشحنة التي رافقها سفير الكويت بالقاهرة.

وسبق وأعلن الهلال الأحمر المصري، أنه وصل إجمالى كمية المساعدات الموجهة لقطاع غزة التى استقبلها مطار العريش بشمال سيناء حتى اليوم 700 طن  نقلتها 27 طائرة من دول عربية شقيقة ودول أجنبية صديقة ومنظمات إغاثة دولية، وتسلمها الهلال الأحمر المصرى.

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء لـ "اليوم السابع"، إن المساعدات لمنقولة جوا عبر مطار العريش تنوعت مابين، مستلزمات طبية، وادوية واغذية جافة، ووسائل معيشة وخيام وادوات نظافة وتجهيزات مستشفيات.

وأشار إلى أنه يتم توجيه هذه المساعدات للمخازن الاستراتيجية بمدينة العريش التى وفرها الهلال الأحمر بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، حيث يتم التخزين فى أماكن آمنة فضلا عن تخزين الادوية فى مخزن وزارة الصحة الإقليمى بالعريش، وتحريكها إلى معبر رفح تباعا بعد تجهيزها بمواصفات النقل الأمن  على الشاحنات والعبور عبر المنافذ.

وقال إن شباب الهلال الأحمر المصرى المتطوعين يقومون بمهمات انسانية  يوصلونها ليلا ونهارا بلا توقف فى  تفريغ الشحنات ونقلها، واعادة تجهيزها وتحريكها  نحو معبر رفح، لافتا ان عدد الشباب يزيد عن 500  متطوع ينتشرون فى مواقع مختلفة ولهم مهام متعددة يؤدونها بشغف واخلاص.

وأضاف أن شحنات المساعدات وصلت قادمة من  الكويت والأردن، الإمارات، تركيا، قطر، البرازيل، تونس، وروسيا، فنزويلا، الجزائر، الهند، وشحنات قادمة من دبي تحمل مساعدات من منظمات إغاثة دولية وهي برنامج الغذاء العالمي والصحة العالمية واليونسيف.

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