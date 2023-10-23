وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل محكمتى القيم والقيم العليا

كتب إبراهيم قاسم – كريم صبحى

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتشكيل محكمتى القيم والقيم العليا، وتتشكل المحكمة العليا للقيم من المستشار محمود سعيد محمود النائب الأول لمحكمة النقض وعضو مجلس الأعلى رئيسا، و4 من المستشارين وهم:

المستشار نبيل أحمد توفيق صادق نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار مجدى أحمد مصطفى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة،والمستشار أحمد عبد العزيز الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار الدكتور يحى أحمد مرسى، والمستشار على محمد عمر الهوارى.

المادة الثانية تشكل محكمة القيم من المستشار عبد العزيز الطنطاوى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى رئيسا و3 من المستشارين وهم خالد فتحى ومحمد رضا ويسرى عبد اللاه ومحمد رأفت حامد وأحمد حمدى السرجانى.