وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان هاتفيا مستجدات التصعيد العسكري في غزة

أ ش أ

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أن الجانبين أكدا أهمية إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويخفف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين.

كما استعرض الجانبان - خلال الاتصال - العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.