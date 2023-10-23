وزارة العمل: ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات فى مصانع ببورسعيد

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية تفاعلية للتوعية بمبادئ الحقوق والواجبات فى قانون العمل بمصانع بورسعيد، تحت شعار حقوقك وواجباتك فى العمل بحضور 30 عاملا، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال في مختلف قطاعات العمل، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكثيف التوعية والتثقيف حول مواد القانون والقرارات المنفذة لها، والحقوق والواجبات التى شملتها، وكذلك تعزيز مبادئ الحوار المجتمعى بين أطراف العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن الندوة بعنوان واجبات العمال، وضمانات التحقيق معهم ومساءلتهم فى قانون العمل 12 لسنة 2003، وتضمنت فعالياتها مناقشة تنظيم العمل من ساعات عمل و فترات الراحة، وانقضاء علاقة العمل، كما شهدت الندوة تفاعلا كبيرا من الحاضرين وتم الرد علي جميع استفساراتهم حول العديد من مواد قانون العمل، وقام بإلقاء الندوة دعاء أبو الوفا، ونهي يوسف مفتشي مكتب تفتيش عمل بورسعيد، ودعاء حمدى مفتشة مكتب علاقات عمل بورسعيد، وبحضور أمل يوسف مدير مكتب تفتيش عمل بورسعيد، وأحمد أبو المعاطى مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد، كما أكد مدير المديرية على أهمية تنظيم الندوات لتوعية العاملين بالمنشآت لتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال، من أجل تحقيق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ عمل مستقر.