واشنطن بوست: قصف إسرائيل لغزة يقوض شعارات الغرب الأخلاقية فى أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن القصف الإسرائيلي على غزة يقوض شعارات الغرب الأخلاقية فى أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألقى فى الأسبوع الماضى خطابا عاطفيا يربط فيه بين أوكرانيا وإسرائيل، وقال بايدن من داخل المكتب البيضاوى إن الأنظمة الديكتاتورية فى الكرملين وغزة تمثل تهديدات مختلفة لكن بينها أمر مشترك، فكلاهما يريد أن "يبيد" دولة ديمقراطية مجاورة. وأصر بايدن على أن دعم كييف وتل أبيب أمر أساسى ليثبت للدول فى أماكن أخرى أن القيادة الأمريكية هي ما يجمع العالم معا.

وجاءت تصريحات بايدن قبل الكشف عن طلب مساعدات جديدة بقيمة 106 مليار دولار موجهة بشكل أساسى للإنفاق الدفاعى لدعم إسرائيل وأوكرانيا. وجادل بايدن أن العالم يشهد نقطة تحول أخرى فى التاريخ حيث أن القرارات التي يتخذها قادة العالم الآن سيحدد على الأرجح المستقبل لعقود قادة.

وأشارت واشنطن بوست إلى أنه رغم أن السياسيين والدبلوماسيين فى دول أخرى يدركون الوضع المشحون للشئون العالمية، فإنهم لا يتوصلون إلى نفس الاستنتاجات التي يتوصل إليها البيت الأبيض. فالبعض يرى ضوءا أمريكيا أخضر فى ضرب إسرائيل لغزة، ويتحدثون عن المعايير المزدوجة الواضحة التي لا يمكن أن يخفيها خطاب بايدن.

ورغم حالة الغضب العالمى التي أثارها هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، بحسب الصحيفة، إلا أن الرد الانتقامى الإسرائيلي قتل أكثر من 4700 فلسطيني حتى الآن، بينهم نحو ألفى طفل. وتم تدمير أحياء كاملة، وتشرد نحو مليون شخص وتتطور الأزمة الإنسانية من سئ إلى أسوأ مع اقتراب نفاذ الوقود من القطاع. وتطلب إسرائيل من الفلسطينيين إخلاء مناطق فى غزة، مما أثار شبح التطهير العرقى.