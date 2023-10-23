"واشنطن بوست" تكشف محاولات بايدن لإبطاء الغزو البرى الإسرائيلى لغزة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء الحرب فى الشرق الأوسط، ورغم استمرار الدعم الأمريكى الكامل لإسرائيل، فإن الولايات المتحدة تحاول منع أسوأ سيناريو باندلاع حرب أوسع فى الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة فى تقرير كشفت فيه محاولات الإدارة الأمريكية لإبطاء الاجتياح البرى الإسرائيلي لقطاع غزة، إن انتباه العالم بدأ يتحول من التعاطف مع إسرائيل إلى القلق بشأن محنة الفلسطينيين وانتقاد الدعم الأمريكي للدولة العبرية.

وأحدث الغضب من الضربات الجوية والتاريخ الطويل من معاناة الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة غليان فى العواصم العربية.

وذكرت الصحيفة أنه بعد أيام من التعهد بتقديم دعم قوى لايتراجع لإسرائيل فى أعقاب عملية طوفان الأقصى، بدا الرئيس الأمريكي جو بايدن يذكر بنيامين نتنياهو بأن (الدول الديمقراطية) مثل إسرائيل وإسرائيل أقوى وأكثر أمنا عندما تتصرف وفقا للقانون".

وعندما وصل بايدن إلى تل أبيب الأسبوع الماضى فى ظل ضربات إسرائيلية على قطاع غزة أسقطت الآلاف من الشهداء الفلسطينيين وحصار مستمر ترك الملايين من المدنيين بدون غذاء أو ماء فى ظل استعدادات لهجوم برى إسرائيلى شامل على القطاع، أصبحت الحاجة لشراء الوقت لتفكر إسرائيل فى الأمر، بحسب تعبير احد المسئولين الأمريكيين، هدفا أساسيا لهذه الرحلة.

ووفقا للتصريحات المعلنة ومقابلات مع مجموعة من مسئولي الإدارة الأمريكية والمسئولين الأجانب، فإن أيا من بايدن أو وزير خارجيته انتونى بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن أو آخرين ممن لديهم اتصال مباشر بنظرائهم الإسرائيليين، أخبرهم بما ينبغي أو لا ينغى فعله.

لكن القلق كان يتزايد فى واشنطن. وخلال اجتماعاته مع نتنياهو، وحكومته، أعرب بايدن عن مخاوفه وأثار تساؤلات منها: ماذا لو كان هناك مقاومة من الجانب الفلسطيني لهجوم برى أكبر مما تتوقعونه، ماذا لو تعثرت القوات الإسرائيلية؟ ماذا عن المساعدات الإنسانية؟ كيف ستحمون المدنيين؟ ماذا عن المئات من الإسرائيليين والأجانب الأسرى؟ ماذا لو أصبحت الضفة الغربية منطقة حرب، ماذا لو هاجم حزب الله من الشمال؟

ثم جاءت المخاوف طويلة المدى، وهو الشئ الذى بدا أن الإسرائيليين اقل اهتماما بالتفكير فيه: لو نجحوا فى تدمير حماس، ماذا سيفعلون بغزة؟ وماذا سيحدث بآمالهم وآمال أمريكا بعملية سلام أكبر فى الشرق الأوسط؟

وذكّر بايدن الإسرائيليين بالأخطاء التي ارتكبتها أمريكا فى فترة ما بعد هجمات 11 سبتمبر، بحسب ما قال للصحفيين أثناء عودته إلى واشنطن. وقال الرئيس الأمريكي حذرت حكومة إسرائيل بألا يعميها الغضب.

وحذرت واشنطن بوست من أن القوات الأمريكية الموجودة فى المنطقة، والتي تشمل حاملتى طائرات تم إرسالهما إلى شرق المتوسط لردع أى تدخل خارجى، تواجه خطر جرها إلى الصراع.