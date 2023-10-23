واردات مصر من القمح ترتفع إلى مليارى دولار فى 7 أشهر عام 2023

كتب: مدحت عادل

سجلت واردات مصر من القمح ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى شهر يوليو الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية لواردات القمح نحو ملياري و96 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو مليار و796 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2022، بزيادة بلغت نحو 299 مليون و334 ألف دولار.

وتعتبر واردات القمح ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام خلال تلك الفترة من العام، والتي تراجعت قيمة وارداتها الإجمالية إلى 5 مليارات و976 مليون دولار في الفترة من يناير حتى يوليو العام الجاري 2023، مقابل نحو 7 مليارات و376 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغ مليار و399 مليون دولار.

وضمت قائمة أهم التراجعات في واردات المواد الخام كلا من واردات فول الصويا والتي سجلت نحو 963 مليونا و994 ألف دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري، مقابل مليار و941 مليون دولار في الفترة المناظرة له من العام الماضي 2022، بتراجع بلغ نحو 977 مليون و330 ألف دولار، يليها واردات الذرة وبلغت قيمتها مليار و446 مليون دولار في الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل مليار و916 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام السابق 2022، بتراجع بلغت قيمته 469 مليون و267 ألف دولار.