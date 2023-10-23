هل سوء معاملة الوالدين للطفل تصيبه بفرط الحركة؟.. استشارى يجيب

كتبت فاطمة خليل

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD من المشاكل الشائعة خاصة بين الأطفال، وقد يستمر مع الشخص حتى البلوغ، كما قد يصاب الشخص بأعراض مثل: صعوبة في الانتباه، كثرة الحركة والاندفاعية الشديدة، في هذا التقرير نتعرف على أسباب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وهل سوء معاملة الوالدين قد تسبب فرط الحركة ونقص الانتباه أم لا؟

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، لـ"اليوم السابع" إن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب نفسى عصبى جينى لا علاقة له بسوء معاملة الوالدين، مضيفاً أن المعاملة السيئة للطفل بالطبع تزيد من أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه ولكنها ليست العامل المسبب للمرض.

وأوضح أن الطفل المصاب بهذا الاضطراب يولد ولديه جينات وراثية لفرط الحركة ونقص الانتباه، مشيراً إلى أنه مرض جينى في أقارب الدرجة الأولى خاصة عند الإباء، حيث أن 8% من الآباء المصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه ينتقل المرض إلى أبنائهم.

وأضاف أن 8% من أطفال المدارس لديهم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وأكد الدكتور محمد محمود حمودة أن العامل الأساسى لفرط الحركة ونقص الانتباه بيولوجى، لأن القشرة الجبهية للمخ لا تستطيع السيطرة على الاندفاعية والحركة والانتباه نتيجة خلل في نقص الناقل العصبى الدوبامين.

وتابع قائلاً أن عدم علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يجعل الطفل ينتقل لمراحل أسوأ، حيث قد يصاب باضطراب العناد وكذلك مشاكل سلوكية عديدة.