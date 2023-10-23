نقيب صحفيي لبنان: لا حل لأزمة فلسطين إلا بالجلوس على طاولة مفاوضات الرئيس السيسي

أ ش أ

قال عوني الكعكي رئيس تحرير جريدة (الشرق) ونقيب الصحافة اللبنانية : إنه لا حل للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية الراهنة إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. موضحا أن الرئيس السيسي وضع حلولا سلمية تنصف الجميع انطلاقا من رؤيته الكبيرة والنافذة.

وأضاف الكعكي - في مقالته الافتتاحية اليوم الإثنين بجريدة (الشرق) تحت عنوان (الحل الوحيد أمام إسرائيل.. هو الجلوس إلى طاولة مفاوضات السيسي)– أن الحرب لن تجدي ولن تصل إلى نتيجة مستشهدا بما حدث في ڤيتنام وأفغانستان والعراق وغيرها من الدول.. مشددا على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإعطاء الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم في أسرع وقت.

واعتبر أن إسرائيل اليوم أمام مأزق كبير وتدور في حلقة مفرغة لتجد نفسها أسيرة أحلامها.. مشيرا إلى أنها بالتأكيد تفتش عن حل يخرجها من هذا المأزق الراهن حيث إنها غير قادرة على تحقيق نصر يحقق حلمها المستحيل في إبادة الشعب الفلسطيني وإزالته من الوجود، ولا هي قادرة على الصمت بعد الضربة التي وجهتها لها المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأشار إلى أن الموقف الراهن يحتاج إلى وقفة منطقية وعقلانية ضرورية للخلاص .. مشددا على أن الحل يكمن في التوجه فكريا نحو قمة القاهرة التي أدان الرئيس السيسي فيها استهداف وقتل وترويع المدنيين الفلسطينيين .. معلناً تجديد الدعوة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وجميع المدنيين.

واستعرض نقيب الصحافة اللبنانية كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام وخصوصا التأكيد على انخراط مصر في جهود مضنية لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية والتأكيد على أن معبر رفح لم يتم إغلاقه من الجانب المصري، وأنّ إسرائيل هي من استهدفته بالقصف.

وأكد أن أهم ما ركز عليه الرئيس السيسي هو رفض التهجير القسري للفلسطينيين .. معتبراً ذلك تصفية نهائية للقضية الفلسطينية والتشديد على أن الشعب الفلسطيني صامد ولا يرغب في مغادرة أرضه حتى وإن كانت تحت الاحتلال.

وأوضح أن أهم ما في المواقف التي اتخذها الرئيس السيسي ما قاله من أنّ تصفية القضية الفلسطينية من دون حل عادل، لن يحدث، وأنه في كل الأحوال يجب أن يكون الحل في العدل وحصول الفلسطينيين على حق تقرير المصير .. مشيراً إلى أن مصر ستعمل على التوافق بشأن خارطة طريق لإحياء مسار السلام الذي سينتهي حتماً بحل الدولتين.

وقال الكعكي في مقالته: "لقد سعى الرئيس المصري خلال القمة ومن خلال اتصالاته إلى وضع حد للحرب الدائرة حيث ركّز على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار وعلى ضرورة وقف التصعيد وإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية وفقاً لحلّ الدولتين الذي تحوّل الى شبه إجماع دولي منذ أن طرحته اللجنة الرباعية الدولية التي ضمّت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا ضمن خارطة طريق عام 2003 ".

ورأى نقيب الصحافة اللبنانية أن المفاوضات وخارطة الطريق التي عمل عليها الرئيس السيسي هي الحل الوحيد لإنقاذ الأبرياء من الموت، وإخراج إسرائيل من محنتها.. مشددا على أن تل أبيب لن تنجح في عدوانها مهما طال وذلك لأن صبر وتصميم الفلسطينيين أكبر وأعظم.