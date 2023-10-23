نرفض تهجير الفلسطينيين قسرا.. رسائل الرئيس السيسي لقيادات الكونجرس.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وفداً من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى، وعلى رأسهم السيناتور "ليندساى جراهام"، أكد الرئيس الأهمية التى توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكى فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال استقباله قيادات الكونجرس الأمريكى.

أكد الوفد الأمريكى الأولوية الكبيرة التى توليها الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر.

ثمن الوفد المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين

أشار الوفد إلى أن مصر الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم العربي.

شهد اللقاء حواراً متعمقاً حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية

حرص الوفد الأمريكى على الاستماع لوجهات نظر وتقييمات الرئيس بشأن تلك القضايا، خاصة الأوضاع فى إسرائيل وقطاع غزة

عرض الجانب الأمريكى رؤيته فى هذا الشأن، واطلع الرئيس على نتائج زيارته لإسرائيل

تم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالى، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجارى

التأكيد على ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة وضرورة إحياء مسار السلام بالمنطقة

ثمن الوفد الأمريكى دور مصر فى الحفاظ على السلام، واستضافتها لقمة القاهرة للسلام

كما ثمن دور مصر القيادى فى ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

أكد الرئيس موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين، وكذا رفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم

شدد الرئيس على ضرورة العمل الجدى لوقف التصعيد الراهن

أكد ضرورة تكثيف التنسيق بين كل الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل