نائب محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضارى الجديد بالعياط

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الإثنين، الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط، بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذى ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

وأشار نائب محافظ الجيزة، إلى أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، موضحاً أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

وأكد النائب على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية للمشروع لبدء تشغيل السوق خلال الفترة القادمة.

وتفقد نائب المحافظ، خلال جولته بمركز ومدينة العياط، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024، حيث عاين أعمال وضع طبقة السن بشارعي سعد زغلول والصفتي تمهيداً لبدء أعمال الرصف.

ووجه نائب محافظ الجيزة بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال الرصف، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط، وهويدا خالد عباس مدير مديرية الإسكان والمرافق، ومسؤولي مديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.



تجهيزات المشروع



نائب محافظ الجيزة



جانب من التجهيزات