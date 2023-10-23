"مولد كهرباء بدون وقود" أحد المشروعات الخضراء الذكية الفائزة بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد المهندس محمد سامى حمدى عن فرحته بفوز مشروعه مولد كهربائي بدون وقود عن (فئة الشركات الناشئة) لخلال المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورته الثانية الذي يأتي على مستوى محافظات إقليم القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، والذى أقيم في محافظة الإسماعيلية بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ونائب محافظ بورسعيد.

وأضاف أن المشروع مقدم منه بالإضافة إلى شريك آخر وهو محمد عبد الرحمن أمين، مشيرا إلى أن المشروع المقدم والذى فاز مؤخرا لمولد يعمل بدون أى طاقة وله قدرة كبيرة فى توليد الكهرباء دون الاحتياج إلى أى طاقة أو مواد بترولية أو مياه.

وأكد أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه حيث يعتمد المولد على توليد الكهرباء فى كافة الظروف وخلال التقلبات الجوية أو أثناء الشتاء أو ارتفاع درجة الحرارة، لأن المولد قادر على تكييف نفسه طبقا للأحوال الجوية، مؤكدا أن المولد سيتم طرحه قريبا فى الأسواق للبيع للجمهور، وأن بإمكان المولد أن يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة.

ومن جانبه أضاف عبدالرحمن أمين بأنه سعيد بتكريمه اليوم من محافظ الإسماعيلية ومحافظ السويس ونائب محافظ بورسعيد، مشيرا إلى أن المولد يعمل بانتظام وتم إجراء الاختبارات اللازمة له.