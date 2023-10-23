موريتانيا تبحث مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجالات التعاون المشتركة

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بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الأحد بالقصر الرئاسي في نواكشوط مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، مجالات التعاون بين بلاده وهذه الهيئة المالية الدولية، وسبل الدفع بهذا التعاون نحو آفاق أرحب خدمة للتنمية الاقتصادية.

وقال رئيس البنك الإسلامي أنه قدم للرئيس الغزواني شروحا عن الجهود التي يقوم بها مع وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والجهات الأخرى.

وأضاف اطلعت الرئيس على بعض المشاريع التي قام البنك الإسلامي بتمويلها، وأثلج صدورنا ما رأينا من حسن الإنجاز ومن وجود الكوادر الوطنية التي تقوم على هذه المشاريع، وهذا يدفعنا إلى البحث عن مزيد من المشاريع الهامة والتوسيعات لبعض المشاريع القائمة لأنها كلها مرتكزات هامة جدا للنهضة الاقتصادية لهذا البلد العزيز.

وأعرب عن تفائله بالمستقبل الاقتصادي لموريتانيا خصوصا أن هناك ركائز مثل مشاريع الحديد والمشاريع المستقبلية للغاز والاعتماد على الكوادر الوطنية .

وأكد أنه وعد الرئيس بزيادة حجم تمويلات البنك في موريتانيا لتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة.