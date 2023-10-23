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مصر وماليزيا تتوافقان على ضرورة وقف التصعيد وتوفير حماية للمدنيين الفلسطينيين.. صور

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 04:10 م
مصر وماليزيا تتوافقان على ضرورة وقف التصعيد وتوفير حماية للمدنيين الفلسطينيين.. صور الرئيس عبدالفتاح السيسى وأنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، أنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين التطلع لتكثيف مختلف أواصر التعاون الثنائي، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة، لاسيما في مجالات الصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إلى جانب البنية التحتية والأمن الغذائي، حيث اتفق الجانبان على إعطاء دفعة قوية لمختلف أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
 
كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في ظل التصعيد العسكري الجاري بقطاع غزة، حيث استعرض الرئيس في هذا الإطار النتائج التي انبثقت عن المناقشات خلال قمة القاهرة للسلام، وتم التوافق بين مصر وماليزيا بخصوص ضرورة تنسيق الجهود لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
السيسى وأنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا (1)
 

السيسى وأنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا (2)
 

السيسى وأنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا (3)
 

السيسى وأنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا (4)
 

السيسى وأنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا (5)
 

السيسى وأنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا (6)
 

السيسى وأنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا (7)
 

السيسى وأنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا (8)
 

السيسى وأنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا (9)
 

 







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