اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 04:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أطفال وإصابة عمهم إثر انقلاب سيارتهم على الطريق الصحراوي بالفيوم

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 04:40 م
مصرع 3 أطفال وإصابة عمهم إثر انقلاب سيارتهم على الطريق الصحراوي بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم، جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وأخطرت نيابة طامية التي تولت التحقيق.

 كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى طامية المركزي، استقبل 3 جثث لأطفال، ومصابا، وتبين أن جميعهم من أسرة واحدة كانوا يستقلون سيارة ملاكي وانقلبت بهم، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي.

وتبين أن الجثث لكل من محمود محمد حبيب، 14 سنة، وشقيقتيه "سلمى"، 7 سنوات، و"أسيل"، سنة واحدة، والمصاب هو أسامة عوض، عم الأطفال الثلاثة، حيث كان يقود السيارة وانقلبت بهم على طريق أسيوط الغربي في نطاق مركز طامية؛ وتم نقل الأطفال الثلاثة إلى مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.







حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي طامية المركزي

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة