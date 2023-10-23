مصرع 3 أطفال وإصابة عمهم إثر انقلاب سيارتهم على الطريق الصحراوي بالفيوم

استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم، جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وأخطرت نيابة طامية التي تولت التحقيق.

كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى طامية المركزي، استقبل 3 جثث لأطفال، ومصابا، وتبين أن جميعهم من أسرة واحدة كانوا يستقلون سيارة ملاكي وانقلبت بهم، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي.

وتبين أن الجثث لكل من محمود محمد حبيب، 14 سنة، وشقيقتيه "سلمى"، 7 سنوات، و"أسيل"، سنة واحدة، والمصاب هو أسامة عوض، عم الأطفال الثلاثة، حيث كان يقود السيارة وانقلبت بهم على طريق أسيوط الغربي في نطاق مركز طامية؛ وتم نقل الأطفال الثلاثة إلى مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.