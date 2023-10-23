مراكز شباب القليوبية تطلق مبادرة لتعزيز مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية

القليوبية إبراهيم سالم

تستعد مراكز شباب القليوبية لإطلاق مبادرة "الكلمة كلمتك"، التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تهدف المبادرة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى شباب مصر خلال الانتخابات الرئاسية ، وتقوم مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بتعليق لافتات على أسوار المراكز لحث الشباب على المشاركة تحت شعار "الكلمة كلمتك".

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تستهدف زيادة وعى الشباب نحو المشاركة السياسية من خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة، وأيضا من خلال تنفيذ ندوات توعوية داخل مراكز الشباب لتعزيز الوعى والانتماء لدى الشباب وتفعيل دورهم فى المشاركة السياسية.

وتأتى تلك الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وإشراف الدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.