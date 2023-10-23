مدينة الدواء توقع عقدا بـ4 مليارات جنيه لنقل تكنولوجيا الدواء وإنتاجه مع السعودية

كتبت أمل علام

وقعت مدينة الدواء "جيبتو فارما" وعدد من الشركات المصرية تعاقدات تصل قيمتها 4 مليارات جنيه حتى عام 2030 مع إحدى شركات الدواء بالمملكة العربية السعودية، لنقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية وإنتاجها بمصانع السعودية.

‎وأوضح الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" في بيان، إن الاتفاق ينص على تسجيل وتصنيع بعض منتجات مدينة الدواء بمصانع المدينة فارما بالسعودية، كما يشمل الاتفاق عددا من شركات أدوية مصرية أخرى لتشجيع الصادرات والتعاون المثمر بين مدينة الدواء والسعودية.

‎وأشار إلى أن توقيع العقد جاء على هامش مؤتمر سلاسل الأمداد والخدمات اللوجستية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الرياض، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ووزير الصناعه، وًالثروه المعدنيه السعودي والدكتور تامر عصام رئيس هيئه الدواء المصرية، مضيفا، إن دعم الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لهذه الشراكه و تواجده أمرهام لدفع عجله التصدير و التعاون مع أشقائنا في المملكه السعودية.

قام بتوقيع العقد الدكتور عمرو ممدوح رئيس "جيبتو فارما" مدينة الدواء المصرية، ومن الجانب السعودى رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الدكتور إبراهيم صالح السهلي، والدكتور صلاح عرفة الرئيس التنفيذي للشركة، كما شهد التوقيع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وقيادات شركات الأدوية المصرية.