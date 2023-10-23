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مدير مستشفى الشفاء بغزة: جيش الاحتلال يستخدم أسلحة غير مسبوقة فى قصف المدنيين

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 05:43 م
مدير مستشفى الشفاء بغزة: جيش الاحتلال يستخدم أسلحة غير مسبوقة فى قصف المدنيين غزة
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن جيش الاحتلال يستخدم أسلحة غير مسبوقة في قصف المدنيين والإصابات بالغة الخطورة.

وأضاف مدير مستشفى الشفاء في غزة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية :" نواجه نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات في قطاع غزة".

وتابع محمد أبو سليمة، أن المجمع الطبي لا يمكنه استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين، مستطردا :"أطلقنا نداء استغاثة لمحطات الوقود في قطاع غزة بضرورة إمداد المستشفيات بالوقود اللازم لتشغيلها".

 







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