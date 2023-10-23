اليوم السابع
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مدير فرع التأمين الصحى بالمنوفية: قضينا على قوائم الانتظار بنسبة 95%

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 03:00 ص
مدير فرع التأمين الصحى بالمنوفية: قضينا على قوائم الانتظار بنسبة 95% غرفة عمليات - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور السيد عبد السلام مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة المنوفية، أننا نعمل بكامل طاقتنا فى مستشفيات التأمين الصحى للقضاء على قوائم الانتظار.
 
وأضاف مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أننا قضينا على قوائم الانتظار بنسبة 95% فى جميع العمليات.
 
وأوضح عبد السلام، أنه يتم يوميا إجراء عمليات بمختلف التخصصات بمستشفى الهلال الرئيسي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إلى جانب إجراء بعض العمليات بمستشفيات مديرية الصحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
 
وأشار مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة المنوفية، إلى أننا هدفنا هو وصول خدمة صحية عالية للمرضى.
 






محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

التأمين الصحى

قوائم الانتظار




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