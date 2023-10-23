محافظ قنا يتابع نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع محور أبو تشت - دار السلام

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، الأعمال الإنشائية بمشروع محور "أبو تشت - دار السلام"، الذي يتم تنفيذه تحت، في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروع، والتأكد من انتظام العمل والوقوف علي المعوقات ووضع الحلول الفورية لها، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أن محور "أبوتشت - دار السلام" يتم تنفيذه بطول 28 كم ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبو تشت والطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام، حيث تقع مساحة 15.5 كيلو متر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا، 12.5 كم داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج.

واستمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلى عن مكونات المشروع المكون من اتجاهين بإجمالي عرض 27.8 م، يشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية، ويضم المحور 30 عملا صناعيا وهى "كوبري النيل بطول 1.3 كيلو متر- 15 كوبري علوي - 8 برابخ - 6 أنفاق)، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الصناعية في الجزء الخاص بمحافظة قنا حيث وصلت نسب التنفيذ 70%.

يذكر أن إنشاء محور ( أبوتشت - دار السلام ) يأتى ضمن خطة الدولة لتقليل المسافات بين المحاور المقامة علي نهر النيل إلى 25 كم كحد أقصى، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل، كما تساهم هذه المحاور في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الإستثمارية، ومشروعات التنمية المستدامة.