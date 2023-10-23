محافظ سوهاج يشهد فعاليات الندوة التثقيفية للأئمة والواعظات بالأوقاف

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية للأئمة والواعظات بالأوقاف تحت عنوان " الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض"، والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، والدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ولفيف من الأئمة والواعظات من مختلف مراكز المحافظة.

وبدأت فعاليات الندوة التثقيفية بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أشرف عبد العال، مدير إدارة أوقاف أخميم، تلاها عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الدولة المصرية فى محافظة سوهاج خلال الأونة الأخيرة، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف بسوهاج تحدث خلالها عن ضرورة إلمام الأئمة والواعظات بما يتحقق من مشروعات قومية تنموية على أرض الواقع، والتواصل مع القيادات السياسية للتعرف على ما تنجزه الدولة من مشروعات وتنمية فى مختلف المجالات.

وفى كلمته رحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا فى ديوان عام المحافظة، بيت الأسرة السوهاجية، معبرا عن اعتزازه وتقديره لرجال الأوقاف، ودورهم الهام فى نشر المفاهيم الصحيحة والتصدى بكل قوة للمفاهيم المغلوطة والإشاعات التى تسعى إلى الهدم والسلبية، مشيرا إلى أهمية أن يعى الإمام والواعظ بما يدور حوله من قضايا مختلفة، وأهمية الترابط والوحدة، والإطلاع على ما يجرى وما تنفذه الدولة من مشروعات بميزانيات غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى لقاء مفتوح استمع محافظ سوهاج للعديد من الأئمة والواعظات، وأجاب على الأسئلة التى تجول بخاطرهم والتى تناولت أبرز القضايا والموضوعات الجارية على الساحة.