محافظ المنوفية يستقبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمكتبه، الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطنى والوفد المرافق له، تأتى هذه الزيارة على هامش حضور فعاليات مؤتمر دور مؤسسات العمل الأهلى فى خدمة المجتمع تحت عنوان "انزل شارك مصر أهم.. قوتنا في وحدتنا" المنعقد بقصر ثقافة شبين الكوم.

ورحب محافظ المنوفية برئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيراً إلى دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة فى خدمة المجتمع كونها شريكا فاعلا فى النهوض بالإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة كحق وواجب وطنى باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء والسلم المجتمعى.

وأضاف المحافظ، أن المنوفية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التى يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.

ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشكر إلى محافظ المنوفية لجهوده الملموسة ودعمه المتواصل لمنظمات العمل الأهلى والتنموى في خدمة المجتمع والمواطنين.

وسيشهد محمد موسي نائب المحافظ فعاليات مؤتمر "انزل شارك مصر أهم ..قوتنا فى وحدتنا " بقصر ثقافة شبين الكوم نائبا عن محافظ المنوفية وذلك بحضور رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية.