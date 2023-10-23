محافظ أسوان يلتقى سفير دولة أذربيجان لبحث سبل التعاون المشترك

أسوان – عبد الله صلاح

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، الدكتور بلكوف خان، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، ودينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى لبحث سبل التعاون المشترك.

ورحب اللواء أشرف عطية، بسفير دولة أذربيجان لزيارته لأسوان للاستمتاع بالمنتج السياحى المتنوع، مؤكداً أن هناك تعاون بناء ومثمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس دولة أزربيجان إلهام علييف، وهو الذى يعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين على قاعدة من التعاون المشترك فى مجالات عديدة والتى شهدت تطوراً كبيراً فى الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة.

واستعرض محافظ أسوان الفرص السياحية والاقتصادية والاستثمارية التى تتفرد بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لاستغلال الثروات التعدينية والمحجرية، بالإضافة إلى أن أسوان باعتبارها الباب الملكى نحو الأسواق الأفريقية فإنها تشهد تنفيذ المنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر لتنشيط حركة التبادل التجارى.

وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضاً من تحقيق إنجازات متتالية خلال 10 سنوات بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل ، والتحول الرقمى ، علاوة على الكبارى والمحاور الطولية والعرضية ، وغيرها من قطاعات العمل العام، متمنياً بأن تتوج أوجه التعاون بتوقيع توأمة بين أسوان وإحدى مدن أذربيجان ، مع السعى لتشغيل رحلات الطيران الشارتر المباشرة من مدن أذربيجان لأسوان.

ومن جانبه أشاد سفير دولة أذربيجان بحفاوة الاستقبال من محافظ أسوان، فضلاً عن اللمسات الجمالية التى شهدها فى كل مكان، وهو ما نقله له سفراء الدول المختلفة خلال زيارتهم لأسوان، والتى لها مكانة كبيرة فى قلوب شعب أذربيجان، مؤكداً أنه حريص فى هذه الزيارة الأولى له لأسوان بأن ينقل الصورة الكاملة للمسئولين بحكومته لتحقيق المزيد من أوجه التعاون خلال الفترة القادمة.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير أذربيجان الدروع والهدايا التذكارية اعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين الجانبين.