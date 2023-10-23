محافظ أسوان يتابع سير العمل بمشروع إنشاء محطات الطاقة الشمسية

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سير العمل الجارى بمشروع إنشاء محطات الطاقة الشمسية بقرية فارس، مؤكداً على أهمية هذا المشروع القومى والذى يقام على مساحة 10 آلاف فدان بالظهير الصحراوى بمركز كوم أمبو، ويعد ثانى أكبر محطة للطاقة الشمسية بالشرق الأوسط بعد محطات بنبان لتكون أسوان بحق عاصمة للطاقة الشمسية والطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، إستمراراً للجهود المبذولة لإستغلال الموارد والمقومات الطبيعية التى تمتاز بها المحافظة والإستفادة منها لدعم فرص الإستثمار وتحسين الظروف الإقتصادية للأهالى والمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في تصريحات صحفية، إلى دور هذه المشروع الكبير فى توفير الكثير من فرص العمل المباشرة والمباشرة من خلال إستهداف تشغيل حوالى 2000 عامل من أبناء المجتمع الأسوانى بمختلف مراحل المشروع ، ومن جانبه أوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأنه بناءاً على تعليمات الوزير حسن شحاته وزير العمل واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل المديرية الجولات الميدانية لتفقد مراحل الإنشاء بالمشروع، والتأكد من صحة الإجراءات والأوضاع القانونية للشركات المنفذة وعدم مخالفتها لمواد قانون العمل رقم 112 لسنة 2003، بجانب الاطمئنان على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمختلف مواقع العمل.

كما أوضح فوزى صابر، أن ذلك يأتى فى إطار حرص مديرية العمل على متابعة العمل فى المشروعات القومية بدءاً من مرحلة التجهيز والإستعدادات ثم التشغيل التجريبى وصولاً للتعيين والحفاظ على حقوق العاملين بهذه المحطات، مع الإهتمام بخلق بيئة عمل متوازنه بين العامل وصاحب العمل لضمان حسن سير العملية الإنتاجية وإستقرار أوضاع العمالة بهذا المشروع القومى الكبير ، لافتاً إلى مواصلة تنظيم الدورات التدريبية بالتعاون مع شركاء العمل للإعداد وصقل المهارات والخبرات لدى الشباب لتوفير قاعدة من الكوادر والعمالة الفنية المؤهلة للعمل فى مختلف مراحل الإنشاء والتشغيل داخل هذا المشروع وغيره من المشروعات القومية المماثلة، فضلاً عن إستمرار أعمال حصر العمالة الغير منتظمة وإدراجها ضمن قواعد البيانات المسجلة لتمكينها من الحصول على مختلف أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية المحددة للتخفيف عن كاهل هذه الفئة ومساندتها لتحمل الظروف المعيشية الحالية .