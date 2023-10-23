محافظة الجيزة تضبط 41 طنا و280 كجم مصنعات لحوم وهياكل دواجن فاسدة

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة علي تكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية والحفاظ عليها لكونها تعد مصدر دخل كبير للمربين خاصة الصغار منهم كما أنها تمثل مصدر ثروة لهم خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه على تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري خلال شهر، والتي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك في مجال التفتيش علي اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين والتي أسفرت عن تحرير 49 محضر وضبط عدد (41 طن و280 كجم) مصنعات لحوم ومصنعات هياكل دواجن ومقطعات لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال الطب الوقائي وتنفيذ الحملة القومية فقد تم تحصين ( 26877 ) رأس ماشية ضد "الجلد العقدي، وجدري الضأن"، وتحصين عدد (11000) رأس ماشية ضد " حمى الوادي المتصدع والحمي القلاعية" ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وفي مجال أعمال مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، تم سحب عينات لعدد 26 مزرعة للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، وتحصين عدد (16955) طائر بلقاح انفلونزا الطيور، كما تم تنفيذ زيارات منزلية استهدفت عدد 23 منزل، إلى جانب أنه تم استخراج عدد 410 تصريح ذبح لعدد (285) ألف طائر.

وفي مجال القوافل العلاجية، تم تنفيذ عدد 9 قوافل علاجية مجانية بالجهود الذاتية باحياء ومراكز (الوراق وكرداسة والبدرشين والعياط)، وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، بالإضافة إلي رش وتجريع وعلاج عدد (14004) رأس ماشية، إلى جانب تنفيذ عدد ( 71 ) ندوة إرشادية في مجالات (أهمية التحصين - وكيفية الوقاية من الأمراض المشتركة - مرض السعار ) لتوعية وإرشاد المربين.

وفي مجال إدارة المجازر والمذبوحات، تم ذبح عدد (17075) رأس ماشية، وذبح (932600) طائر.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، تم عمل اختبارات بروسيلا بإجمالي عدد (3349) رأس ماشية، وتحصين عدد (1198) رأس ماشية، وبالنسبة لاختبارات الدرن استهدفت عدد (3292) أبقار وجاموس.

وفي مجال الترقيم والتسجيل، تم ترقيم عدد (1560) رأس ماشية إلى جانب أنه تم التأمين على عدد (344) رأس ماشية.