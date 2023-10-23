محافظة أسوان تعلن إعادة فتح باب الترشح لجائزة التميز الحكومى لمدة 15 يوما

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت محافظة أسوان، إعادة فتح باب الترشح لجائزة أسوان للتميز الحكومى فى دورتها الثانية لمدة 15 يوماً، فى ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكوين جهاز إدارى كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية.

قالت أسماء برجاس، مدير وحدة التميز المؤسسية بمحافظة أسوان، فى بيان صحفى، إنه يتم تلقى طلبات الترشيح وتسليمها للمكتب الفني بديوان عام المحافظة لدى منسق الجائزة على الرابط الإلكترونى المحدد ليعقب ذلك مرحلة التقييم.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أنه سيتم منح الفائزين جوائز عينية عبارة عن شهادات تقدير، وأيضاً جوائز مالية وفقاً لكل فئة، والجائزة تتضمن 7 فئات، فهناك جوائز التميز المؤسسى والتى تضم جائزة الجهة الرائدة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات "مركز / مدينة / قرية"، وجائزة الفئات المتخصصة "تمكين المرأة / ذوى الهمم / كبار السن"، وجائزة الوحدة المتميزة "المراكز التكنولوجية"، وجائزة المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، مضيفة أنه فيما يتعلق بجوائز التميز الفردى فتتمثل فى جائزة القيادات المتميزة، وجائزة أفضل موظف حكومى، وأفضل موظفة حكومية، وأفضل فريق عمل حكومى.